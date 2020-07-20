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Фантастическое невезение! Мяч трижды за семь секунд попал в штангу, но в ворота не залетел

20.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезный момент приключился в последнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Торпедо-БелАЗ» и столичным «Динамо».

На шестой минуте «автозаводцы» провели атаку, после которой мяч за семь секунд трижды попал в штангу, но в ворота так и не попал!

Смотрите, как это было.
 
 
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Курьезный момент приключился в последнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Торпедо-БелАЗ» и столичным «Динамо».
 
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