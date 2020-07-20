Минск вошел в топ-5 самых безопасных городов Восточной Европы для туристов

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Среди городов Восточной Европы белорусская столица находится на 5 месте, опередив по показателям безопасности всех участников из России, Украины и Польши.
Между тем, лидером по безопасности в регионе признана неофициальная столица Трансильвании Клуж-Напока. Второе и третье место также заняли румынские города – Брашов и Тимишоара. На строку ниже Минска расположилась столица Чехии – Прага.
Эксперты каждое полугодие оценивают общий уровень преступности в городе, рассчитывая его на основе опросов туристов.