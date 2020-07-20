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Минск вошел в топ-5 самых безопасных городов Восточной Европы для туристов

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ресурс Numbeo  опубликовал рейтинг самых опасных с точки зрения уровня криминала городов мира по итогам первого полугодия  нынешнего года. В глобальном чарте Минск занял 358 позицию из 396 (чем ниже строка в рейтинге, тем более безопасным эксперты считают город).

Среди городов Восточной Европы белорусская столица находится на 5 месте, опередив по показателям безопасности всех участников из России, Украины и Польши.

Между тем, лидером по безопасности в регионе признана неофициальная столица Трансильвании Клуж-Напока. Второе и третье место также заняли румынские города – Брашов и Тимишоара. На строку ниже Минска расположилась столица Чехии – Прага.

Эксперты каждое полугодие оценивают общий уровень преступности в городе, рассчитывая его на основе опросов туристов.


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Теги: Минск
 
 
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Ресурс Numbeo  опубликовал рейтинг самых опасных с точки зрения уровня криминала городов мира по итогам первого полугодия  нынешнего года. В глобальном
 
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