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В эту субботу в Слуцке снова пройдут соревнования по дрифту

20.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В эту субботу в Слуцке снова пройдут соревнования по дрифту

Открыта регистрация пилотов на первый этап чемпионата DriftZona на слуцком стадионе ДОСААФ в Слуцке. Об этом сообщается в группе DriftZonA в Telegram.

Мероприятие будет открыто дли зрителей (вход бесплатный) и пройдёт 25 июля с 10:00 до 18:00. Самая зрелищная часть - парные заезды - планируется с 15:00 до 18:00.

Несмотря на то, что мероприятие открытое, организаторы просят не забывать о мерах безопасности, держать дистанцию, при необходимости надевать маски и дезинфицировать руки.

 
 
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Открыта регистрация пилотов на первый этап чемпионата DriftZona на слуцком стадионе ДОСААФ в Слуцке. Об этом сообщается в группе DriftZonA в Telegram.
 
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