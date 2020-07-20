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В эту субботу в Слуцке снова пройдут соревнования по дрифту
20.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Открыта регистрация пилотов на первый этап чемпионата DriftZona на слуцком стадионе ДОСААФ в Слуцке. Об этом сообщается в
Мероприятие будет открыто дли зрителей (вход бесплатный) и пройдёт 25 июля с 10:00 до 18:00. Самая зрелищная часть - парные заезды - планируется с 15:00 до 18:00.
Несмотря на то, что мероприятие открытое, организаторы просят не забывать о мерах безопасности, держать дистанцию, при необходимости надевать маски и дезинфицировать руки.
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Открыта регистрация пилотов на первый этап чемпионата DriftZona на слуцком стадионе ДОСААФ в Слуцке. Об этом сообщается в группе DriftZonA в Telegram.
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