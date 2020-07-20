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Представители Брестской и Брянской областей обсудят варианты восстановления турпотоков

20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с российскими коллегами организуют онлайн-встречу в сфере туризма с представителями бизнеса Брянской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества, работы с членами палаты и таможенного оформления Денис Непша.

Представители Брестской и Брянской областей обсудят варианты восстановления турпотоков

Мероприятие намечено на 24 июля. Центральным вопросом станет возобновление туристического потока в новых условиях. В онлайн-встрече от Брестской области планируют принять участие представители Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников, Ассоциации организаций туризма "Партнерство", агротуристического кластера "Муховэцька кумора" и другие. С брянской стороны зарегистрировались общественные организации и предприятия турбизнеса.

"В первую очередь все заинтересованы в восстановлении турпотоков. Россияне вносили весомый вклад в развитие туризма в Брестской области. Организации нашего региона готовы принимать отдыхающих из этой страны", - подчеркнул Денис Непша. Брестчане в ближайшее время планируют провести подобное мероприятие с представителями Псковской области России.

Кроме того, на 7 августа намечена контактно-кооперационная биржа в онлайн-режиме с Ростовской областью. Брестское отделение БелТПП принимает заявки на участие от заинтересованных в сотрудничестве с российским регионом. Все предложения будут аккумулированы для поиска партнеров. Прорабатывается возможность проведения в августе переговоров с Иркутской областью.

"Во время пандемии пострадали практически все сферы. Предприятия пока испытывают ограничения. У них нет возможности выехать за рубеж на выставки и презентации, пригласить иностранных партнеров к себе. Учитывая сложившуюся ситуацию, когда личные контакты ограничены, остается одна возможность - пообщаться в режиме онлайн, - отметил начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества. - Направлений для сотрудничества немало со всеми регионами России, и с каждым можем найти точки соприкосновения".

 
 
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