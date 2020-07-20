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В Коссово водитель столкнулся с... балконным ограждением жилого дома
20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19 июля около 01:30 в
В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир.
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19 июля около 01:30 в Ивацевичском районе, по предварительной информации, 29-летний водитель "Ауди А6", двигаясь по улице Костюшко в городе Коссово, превысил скорость...
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