﻿ В Коссово водитель столкнулся с... балконным ограждением жилого дома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Коссово водитель столкнулся с... балконным ограждением жилого дома

20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

19 июля около 01:30 в Ивацевичском районе, по предварительной информации, 29-летний водитель "Ауди А6", двигаясь по улице Костюшко в городе Коссово, превысил скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с балконным ограждением жилого дома.

В Коссово водитель столкнулся с... балконным ограждением жилого дома

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир.

В Коссово водитель столкнулся с... балконным ограждением жилого дома

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  19 июля около 01:30 в Ивацевичском районе, по предварительной информации, 29-летний водитель "Ауди А6", двигаясь по улице Костюшко в городе Коссово, превысил скорость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армейский вертолет разбился в Карибском море – погибли двое военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика