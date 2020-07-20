«Славянский базар-2020»: в Витебске прошла церемония закрытия фестиваля

Источник материала: ОНТ

В Витебске прозвучали последние аккорды Славянского базара. Город попрощался с фестивалем. Концерт закрытие продолжался до полуночи, в этом году в нём приняли участие и конкурсанты песенного состязания. Можно сказать, что они отрывали концерт закрытия. Итоги, кстати объявили прямо на сцене летнего амфитеатра.

Победители конкурсов, рейтинговых телешоу, популярные на родине. Они снова штурмуют музыкальный Олимп, теперь уже международного уровня. Цель у всех одна, спеть так, чтобы остаться в сердцах зрителей.

29-й Славянский базар собрал молодые голоса из 14 стран. И испытания на них выпали особые. С разницей в несколько часов сразу два конкурсных тура. Но сначала две репетиции ранним утром, так что в летнем амфитеатре они провели больше 16 часов.

И когда все песни спеты – волнительное ожидание. У участника из Беларуси и Украины одинаковое количество баллов. Решение за жюри. Третью премию разделили конкурсанты из Казахстана и Боснии и Герцеговины. Вторая премия отправляется в Литву. На первое место жюри ставит начинающую певицу из Украины, а Гран-при удостоен представитель Беларуси Роман Волознев.

Роман Волознев, обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2020»: «Все вокалисты невероятно сильные и для меня большая честь что члены жюри смогли оценить на фоне таких профессионалов, если бы даже не держал статуэтку это колоссальный опыт».

У Беларуси в этом году на Славянском базаре двойная победа: в детском конкурсе лучше стала наша Ангелина Ломако. Ей лиру вручили по время церемонии закрытия фестиваля. Песенный конкурс неотъемлемая часть Славянского базара. Летний амфитеатр ведь построили когда-то именно для проведения всесоюзного фестиваля польской песни. И когда между бывшими соседями появились границы, Беларусь всех позвала на базар и сегодня здесь звучат языки славянских народов мира.

Программа фестиваля этого года хоть и была в усечённом формате, но приглашение приехать на Славянский базар приняли более двух десятков стран. Семь концертов состоялось только на главной площадке фестиваля. Так, что Витебск по праву назвали главным европейским оупен-эйром этого лета.

Концерты, премьеры, песенные конкурсы неожиданные дуэты, выставки, полуночное кино. Эмоций и впечатлений, которые подарил фестиваль, должно хватить на год. Этим летом праздник вместился всего в четыре дня. Экономил силы, в следующем июле Витебск всех приглашает на юбилейный уже 30-й Славянский базар.

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