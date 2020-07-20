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Жителей Пинского района просят сообщать о фактах хищения с объектов АПК

20.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителей Пинского района просят сообщать о фактах хищения с объектов АПК
Во исполнение распоряжения МВД Республики Беларусь «О проведении мероприятий в период уборочной и заготовительной кампании 2020 года» сотрудниками Пинского РОВД совместно с представителями местных властей, чтобы минимизировать криминогенные риски в сфере агропромышленного комплекса, будут проводиться мероприятия направленные на предупреждение и выявление нарушений. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделении профилактики Пинского РОВД.

«Профилактические мероприятия положительно влияют на ситуацию, связанную с обеспечением сохранности в агропромышленном комплексе, и позволяют своевременно реагировать на ее изменения», – отметили в Пинском РОВД.

В рамках проводимых мероприятий заинтересованными ведомствами проводится работа по предупреждению правонарушений в сфере АПК:

  • осуществляется контроль за техническим парком хозяйств,
  • использованием и сохранностью семенного фонда и удобрений, горюче-смазочных материалов,
  • соблюдением правил по охране труда, транспортной и противопожарной безопасностью.

«Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. И особое внимание будет уделяться как соблюдению трудовой дисциплины и выявлению фактов нахождения на рабочем месте работников в состоянии алкогольного опьянения, так и пресечению фактов хищений с объектов АПК и хранения окрашенного топлива», – подчеркнули в РОВД.

Главной задачей проводимых мероприятий является устранение причин и условий способствующих совершению административных и уголовно-наказуемых деяний.

  • Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое имущество, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.
  • Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
  • Приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 12.30 КоАП РБ, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.
  • Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения —  влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых.

Уважаемые жители Пинского района! Если вам стало известно о лицах, причастных к совершению хищений товарно-материальных ценностей, а равно вы располагаете какой-либо значимой информацией о том, что все же совершено преступное посягательство, вы можете сообщить информацию по телефонам: 31-70-25, 31-20-44, 102 или 687-75-46.

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