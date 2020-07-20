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Лучшие голоса: в Витебске завершается «Славянский базар»

20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске сегодня завершается фестиваль «Славянский базар». Скоро телекомпания «МИР» вручит специальный приз «Песня путь к Содружеству», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Днем конкурсанты независимо от страны исполнили славянский хит под аккомпанемент президентского оркестра Беларуси. Иностранным участникам тут сложнее. По итогам первой части конкурса лидирует белорус Роман Волознев, а второе место пока разделяет Босния и Герцеговина и Украина, на третьем – вокалистка из Литвы. Но все еще может измениться.

«Я посвящала эту песню папе. Надеюсь, что зрители это поняли. Папа очень хотел, чтобы я была на большой сцене», – рассказала участница конкурса исполнителей эстрадной песни Елена Фрейман.

«Для меня это была безумно важная цель. Я мечтала с самого детства участвовать в этом конкурсе и представить Литву», – поделилась участница конкурса Каролина Лындо.

В этом году из-за сокращенной программы фестиваля участникам пришлось два конкурсных дня объединить в один. И все это впервые совмещено с церемонией закрытия «Славянского базара».

Победитель конкурса получит 20 тысяч долларов. По условиям гран-при не делится между участниками, как и первое место. Телерадиокомпания «МИР» также определит своего фаворита и уже по традиции вручит денежную премию.



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Теги: Витебск
 
 
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Днем конкурсанты независимо от страны исполнили славянский хит под аккомпанемент президентского оркестра Беларуси.
 
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