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Лучшие голоса: в Витебске завершается «Славянский базар»
20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске сегодня завершается фестиваль «Славянский базар». Скоро телекомпания «МИР» вручит специальный приз «Песня путь к Содружеству», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Днем
«Для меня это была безумно важная цель. Я мечтала с самого детства участвовать в этом конкурсе и представить Литву», – поделилась участница конкурса Каролина Лындо.
В этом году из-за сокращенной программы фестиваля участникам пришлось два конкурсных дня объединить в один. И все это впервые совмещено с церемонией закрытия «Славянского базара».
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Днем конкурсанты независимо от страны исполнили славянский хит под аккомпанемент президентского оркестра Беларуси.
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