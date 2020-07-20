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Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске состоялось торжественное закрытие 29-го Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финальным аккордом в этом музыкальном празднике стало объявление имен победителей конкурса молодых исполнителей, так гран-при завоевал белорус Роман Волознев. В 2020 году «Славянский базар» состоялся во многом вопреки: вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей. Но, как признавались многочисленные гости и артисты, от этого он стал только ярче.
Эмоции, которые невозможно передать словами! Гран-при детского музыкального конкурса второй год подряд остается в Беларуси.
Ангелина Ломако еще на жеребьевке призналась: ее талисман – семья и страна. На награждение она вышла с белорусским флагом.
А это уже конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»: 14 лучших вокалистов, от Украины до Кубы.
Два Гран-при, и оба остаются в нашей стране. Невозможно даже представить лучшего подарка именно сегодня, когда на «Славянском базаре» отмечается День Беларуси.
И вдохновляли восходящих звезд под занавес фестиваля мэтры отечественной эстрады. Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева витали сяброў со сцены Летнего амфитеатра.
Виктория Олешко, заслуженная артистка Беларуси:
Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:
В гостеприимную Беларусь только из России приехали более сотни артистов. Границы стирал фестиваль, а страны ради него их открывали.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»
Новости Беларуси. В Витебске состоялось торжественное закрытие 29-го Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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