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Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

20.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске состоялось торжественное закрытие 29-го Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Финальным аккордом в этом музыкальном празднике стало объявление имен победителей конкурса молодых исполнителей, так гран-при завоевал белорус Роман Волознев. В 2020 году «Славянский базар» состоялся во многом вопреки: вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей. Но, как признавались многочисленные гости и артисты, от этого он стал только ярче.

Все подробности у корреспондента Анастасии Бут.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Эмоции, которые невозможно передать словами! Гран-при детского музыкального конкурса второй год подряд остается в Беларуси.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Ангелина Ломако еще на жеребьевке призналась: ее талисман – семья и страна. На награждение она вышла с белорусским флагом.

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Два Гран-при, и оба остаются в нашей стране. Невозможно даже представить лучшего подарка именно сегодня, когда на «Славянском базаре» отмечается День Беларуси.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

И вдохновляли восходящих звезд под занавес фестиваля мэтры отечественной эстрады. Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева витали сяброў со сцены Летнего амфитеатра.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Виктория Олешко, заслуженная артистка Беларуси:
Очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели фестиваль. Потому что на самом деле видно и по публике, и по артистам, что все действительно очень хотели этого, очень ждали этого.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:
Я могу долго говорить об этом фестивале, потому что я здесь с первого дня. Я вижу, как он развивается, наш фестиваль, как он интересен. Есть то что есть, и это с каждым годом становится современнее в смысле оснащения, сценографии, добавляется аппаратура качественная, приезжают новые исполнители, разные страны. Это всем интересно.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

В гостеприимную Беларусь только из России приехали более сотни артистов. Границы стирал фестиваль, а страны ради него их открывали.

Виктория Олешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Анастасия Бут, корреспондент:
Вот так, феерично и ярко Витебск попрощался с 29-м фестивалем. «Славянский базар» уже назвали самым большим open-air Европы. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мы встретимся вновь ровно через год под крышей летнего амфитеатра под васильковым небом Витебска, чтобы отметить 30-летний юбилей «Славянского базара».

Люди в материале: Виктория Олешко, Анатолий Ярмоленко, Анастасия Бут

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске состоялось торжественное закрытие 29-го Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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