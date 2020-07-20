В Германии белорус на автовозе устроил жуткое ДТП: один человек погиб, еще 15 пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще более 15 получили различные травмы в аварии, которая произошла 18 июля, около 11.20, вблизи немецкого города Эмден. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.





Установлено, что 31-летний белорус ехал на автовозе по трассе А31 и влетел в остановившиеся в заторе автомобили. В результате грузовик смял пять машин, одна из которых перевернулась.

От полученных травм 57-летний житель Оберхаузена умер на месте происшествия, еще несколько человек получили серьезные травмы. По предварительной информации, ранения получили как минимум 15 человек. Водитель большегруза в аварии не пострадал.





Движение по трассе было остановлено. Его возобновили только ночью.