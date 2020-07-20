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Названа самая модная и универсальная причёска жаркого лета 2020

20.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа самая модная и универсальная причёска жаркого лета 2020

Во время жаркой погоды обладательницам длинных волос так и хочется избавиться от длины или спрятать волосы так, чтобы не было жарко. 

Буквально все блогеры этим летом стали следовать примеру Греты Тунберг и начали заплетать волосы в фотогеничную косу. К слову, её можно сделать очень быстро и просто. 

 Рассказываем, как правильно делать такую причёску и о её нюансах, чтобы быть в тренде.

1. Никаких скучных резинок под тон ваших волос. Выбирайте яркие и пёстрые варианты, как в детстве, чтобы они были заметны на волосах. 

2. Соберите волосы в конский хвост и завяжите их такой резинкой

3. Заплетите косу из оставшихся волос и завяжите её конец резинкой.

Примечательно то, что такую причёску можно вписать в любой образ. Она будет сочетаться как со спортивным стилем с футболкой и худи, так и с вечерним платьем. 

К тому же с такой косой очень удобно в жаркую погоду. Такая причёска всегда выручит вас в случае, если вы забыли или не успели помыть голову, а также если у вас очень мало времени на сборы. 

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Во время жаркой погоды обладательницам длинных волос так и хочется избавиться от длины или спрятать волосы так, чтобы не было жарко.  Буквально все блогеры этим...
 
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