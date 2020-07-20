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Полиция отпустила подозреваемого в поджоге собора в Нанте мигранта

20.07.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция отпустила подозреваемого в поджоге собора в Нанте мигранта

Подозреваемого в пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте отпустили без дальнейшего судебного преследования.

Ранее сообщалось, что был задержан 39-летний мигрант, в день пожара он должен был закрыть двери церкви. Как известно, следов взлома специалисты уже после ЧП не обнаружили. Мужчину отпустили и заявили о его непричастности к происшествию. Следствие продолжается.

А тем временем французский фонд наследия объявил о сборе средств на восстановление старинного органа. Пожар практически уничтожил инструмент XVII века.

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Подозреваемого в пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте отпустили без дальнейшего судебного преследования. Ранее сообщалось, что был задержан 39-летний...
 
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