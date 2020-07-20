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Минчане требуют от государства не отбирать у людей Красный костёл. Подпишетесь?
Источник материала: KYKY>
На сайте «Удобный город»
Авторы обращения просят Александра Лукашенко перевести здание храма, принадлежащее Мингорисполкому, на баланс римско-католического прихода Святых Симеона и Елены в Минске. В петиции пишут: «Согласно статье 30 Закона о свободе совести и религиозных организациях, религиозные организации имеют преимущественное право на перемещение государством в религиозные здания с прилегающей территорией, за исключением тех, которые используются в качестве объектов культуры, физической культуры и спорта. Государство может предоставлять льготы религиозным организациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
На данный момент, по нашим данным, приход использует здание на правах неограниченного, бесплатного пользования. В такой ситуации приход не может пользоваться преимуществами, которые имеют другие религиозные организации, владеющие религиозными зданиями. Таким образом, приход вынужден платить земельный налог и амортизацию за использование церковного здания.
На данный момент эти цены составляют около 13 тысяч рублей, что превышает финансовые возможности верующих. Церковь была построена, в том числе, на деньги верующих, и мы просим вернуть ее во владение верующим – римско-католическому приходу святых Симеона и Елены в Минске».
Под обращением уже больше двух тысяч подписей. Через 19 часов его направят в Администрацию президента. Если тоже хотите подписаться, переходите по
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На сайте «Удобный город» появилась петиция, через которую люди требуют от государства не отбирать Костел Святого Симеона и Елены, также известный как Красный...
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