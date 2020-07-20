Минчане требуют от государства не отбирать у людей Красный костёл. Подпишетесь?

Источник материала: KYKY

На сайте «Удобный город» появилась петиция , через которую люди требуют от государства не отбирать Костел Святого Симеона и Елены, также известный как Красный костел.

Авторы обращения просят Александра Лукашенко перевести здание храма, принадлежащее Мингорисполкому, на баланс римско-католического прихода Святых Симеона и Елены в Минске. В петиции пишут: «Согласно статье 30 Закона о свободе совести и религиозных организациях, религиозные организации имеют преимущественное право на перемещение государством в религиозные здания с прилегающей территорией, за исключением тех, которые используются в качестве объектов культуры, физической культуры и спорта. Государство может предоставлять льготы религиозным организациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

На данный момент, по нашим данным, приход использует здание на правах неограниченного, бесплатного пользования. В такой ситуации приход не может пользоваться преимуществами, которые имеют другие религиозные организации, владеющие религиозными зданиями. Таким образом, приход вынужден платить земельный налог и амортизацию за использование церковного здания.

На данный момент эти цены составляют около 13 тысяч рублей, что превышает финансовые возможности верующих. Церковь была построена, в том числе, на деньги верующих, и мы просим вернуть ее во владение верующим – римско-католическому приходу святых Симеона и Елены в Минске».

Под обращением уже больше двух тысяч подписей. Через 19 часов его направят в Администрацию президента. Если тоже хотите подписаться, переходите по ссылке . О том, что происходит с Красным костелом и почему минчане опасаются, что один из самых видных религиозных объектов Минска отойдет государству, мы подробно рассказывали вот тут .