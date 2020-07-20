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Необычный аукцион в Беларуси: продают автозак. Все деньги отдадут репрессированным
Источник материала: KYKY>
Василь Белько, соучредитель минского магазина подарков Zorka Venera, запустил необычный аукцион. Его суть такова: покупатели состязаются за право купить копилку-автозак, а все деньги от ее продажи пойдут на помощь семьям, пострадавшим в это предвыборное время от репрессий.
«У нас резко закончились все пины с вашей любимой машинкой [имеются в виду пины в виде автозака], но появился главный экспонат – Golden Luxury Autozak, –
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Василь Белько, соучредитель минского магазина подарков Zorka Venera, запустил необычный аукцион. Его суть такова: покупатели состязаются за право купить...
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