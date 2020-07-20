Необычный аукцион в Беларуси: продают автозак. Все деньги отдадут репрессированным

Источник материала: KYKY

Василь Белько, соучредитель минского магазина подарков Zorka Venera, запустил необычный аукцион. Его суть такова: покупатели состязаются за право купить копилку-автозак, а все деньги от ее продажи пойдут на помощь семьям, пострадавшим в это предвыборное время от репрессий.

«У нас резко закончились все пины с вашей любимой машинкой [имеются в виду пины в виде автозака], но появился главный экспонат – Golden Luxury Autozak, – написал Белько в Instagram магазина. – Это первая и единственная в своем роде золотая копилка-автозак, которую я сделал своими руками. И мы объявляем благотворительный аукцион солидарности. Все вырученные средства направим инициативе помощи репрессированным и их семьям #byhelpby.

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Начальная ставка – десять рублей, минимальный шаг – один рубль. Ваши предложения принимаем в комментариях до 24 июля 23:59!

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В наших магазинах вы также можете бесплатно взять открытки #лістынадзеі и отправить их тем, кому сейчас нужна наша поддержка.

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