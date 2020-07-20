В Могилеве стартует сезон кино под открытым небом: начинают с «Римских каникул»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начинается сезон кино под открытым небом. Старт — 21 июля с «Римских каникул».



Фото предоставлено Центром городских инициатив.

Киносеансы под открытым небом с 2017 года устраивает Центр городских инициатив. Вход как всегда свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим нужно зарегистрироваться — тут.

Начало в 20.50. В это время начнет играть диджей. Старт киносеанса — в 21.40. С собой берите пледы, перекус, напитки, репелленты от насекомых. Не лишними будут и фонарики — окончится кинопоказ довольно поздно.