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Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили

20.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Новые подробности расследования пожара в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили

Подозреваемого в причастности к инциденту отпустили. Следователи пришли к выводу, что 39-летний выходец из Руанды, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день ЧП, не виновен. Поиски подозреваемых продолжаются.

Пожар в соборе в Нанте. Подозреваемого выходца из Руанды отпустили

В результате пожара в старинном соборе уничтожены бесценные реликвии: орган эпохи барокко и уникальные витражи. Прокуратура рассматривает версию умышленного поджога. Для реставрации объявлен сбор пожертвований.

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Новости Франции. Новые подробности расследования пожара в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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