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Президент назначил новых руководителей в правление Нацбанка

20.07.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент назначил новых руководителей в правление Нацбанка

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в правление Национального банка, пишет БЕЛТА. 

На должность заместителя председателя правления назначен начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. 

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Также членами правления Национального банка стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко назначил новых руководителей в правление Национального банка, пишет БЕЛТА.  На должность заместителя председателя правления назначен...
 
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