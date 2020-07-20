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5 вещей, которые вы покупаете в неправильном размере

20.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые вы покупаете в неправильном размере

Многие приобретают узкие джинсы для того, чтобы выглядеть стройнее. Однако на самом деле из-за тесной одежды можно испортить своё здоровье, в частности, заполучить целлюлит. Дело в том, что тесная одежда очень сильно замедляет кровоток. А это провоцирует появление «апельсиновой корки».  

 Рассказываем о предметах гардероба, при покупке которых вы чаще всего ошибаетесь с размером.

1.   Обтягивающее платье

При выборе платья на вечеринку зачастую мы приобретаем модель меньшего размера в надежде выглядеть стройнее. Однако этого делать не стоит. Для улучшения силуэта лучше использовать корректирующее белье.  

2. Спортивная форма

Слишком большая спортивная форма будет мешать вашим движениям во время занятий спортом. Тогда как слишком маленькая ухудшит кровоток и будет сковывать движения. 

3. Рубашки

Во-первых, облегающие рубашки на сегодняшний день абсолютно не актуальны. Вы удивитесь, как улучшится ваша фигура и как преобразится ваш образ, если наденете оверсайзную рубашку. 

4. Бельё

По информации маммологов, миллионы женщин со всего мира носят неправильный бюстгальтер. Это чревато проблемами с дыханием, болью в спине и груди, а также многим другим. Не относитесь к выбору белья легкомысленно. 

5. Перчатки

Приобретая перчатки, многие даже не знают о существовании у них размерного ряда. И зря. Ведь, если перчатки большие, то вы можете их потерять. Если же они вам малы, то ваши руки будут постоянно мёрзнуть в холод. 

Фото: md-eksperiment.org

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Многие приобретают узкие джинсы для того, чтобы выглядеть стройнее. Однако на самом деле из-за тесной одежды можно испортить своё здоровье, в частности, заполучить...
 
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