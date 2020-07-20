Сергей Черечень ездит на служебном Infiniti и считает, что дорожный налог нужно включить в цену бензина

Источник материала: Tut.by

В декларации кандидата в президенты Сергея Черечня нет транспортных средств. Правда, по улицам он ездит вовсе не на трамвае, а на служебном Infiniti. Сергей рассказал AUTO.TUT.BY, что машины — его большая страсть с молодости. Но сейчас для них остается все меньше времени.

На первый автомобиль заработал официантом в Крыму

Сейчас Сергей Черечень ездит на автомобиле компании — огромном внедорожнике Infiniti QX80. Напомним, он руководит ООО «С58 Технолоджиз» — это компания, которая занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью. Но первое личное авто появилось еще в студенческие годы.

— Когда мне было 18 лет, я приехал учиться в Минск. Поступил в БГУИР, а чуть позже параллельно начал учиться в Институте бизнес-технологий Атлант-М. Метался каждый день из одной точки Минска в другую и еще умудрялся выкроить время на работу. И вот, чтобы я успевал совмещать работу и учебу, отец отдал мне свою машину — старенький Ford Sierra на газу. Потом где-то на четвертом курсе я поехал с друзьями в Феодосию. Изначально планировал только отдохнуть. Но через неделю закончились все накопления. Местные друзья предложили подработать официантом в ресторане. Привели, представили, попросили взять на работу.





У Сергея стало получаться. Настолько, что за короткое время он стал начальником смены. Отработал он там больше месяца и заработал тогда свои первые относительно большие деньги — около полутора тысяч долларов.

— Родители добавили мне еще 300 долларов, и я смог купить первую уже свою машину — Mercedes 190. Старенький, на «автомате». Поездил он месяца два, а потом фактически стоял на приколе, потому что машина оказалась в очень плохом состоянии. Проблема была и с двигателем, и с коробкой передач, и с кузовом. Когда я захотел ее перекрасить, мы с другом начали шлифовать кузов и под слоями шпатлевки обнаружили огромные дыры, в которые просто напихали старых газет.

Черечень признается, что внутрь новых машин он уже не влезает: там все сложно. Но при необходимости может что-то починить — есть понимание, как работают узлы и агрегаты.

Большой автомобиль для меня — это безопасность

Следующие машины Сергея были уже совсем другие. Свой первый новый автомобиль из автосалона — Ford Mondeo в богатой комплектации Ghia — Сергей купил в кредит. И удачно за него рассчитался, когда «грохнула» девальвация. В итоге машина обошлась практически в три раза дешевле.

— Дальше было еще много машин — Mercedes, BMW представительского класса. До того как пересесть на внедорожник Infiniti, я ездил на гибридном седане Lexus. Но он сильно пострадал в ДТП. Я стоял на пустом перекрестке на красный. И какой-то не совсем адекватный водитель на всем ходу врезался в меня сзади. Машина была, к сожалению, сильно разбита. Я ее отремонтировал и продал. К счастью, больше серьезных ДТП у меня не было. Так, мелкие царапины из-за банальной невнимательности.





Сейчас Сергей Черечень ездит на служебном автомобиле — внедорожнике Infiniti QX80, который ласково называет «поросенок». Эта машина в компании с 2014 года. Чаще всего Сергей ездит на ней один. О личном водителе пока не думает, хотя изредка и пользуется его услугами.

— Личный водитель нужен тогда, когда ты хочешь во время далекой поездки поработать — посидеть за компьютером или почитать документы. У меня, к сожалению или к счастью, есть проблемы с вестибулярным аппаратом. Я отношусь к тем людям, которые не могут в движущейся машине читать или смотреть на экран компьютера: меня укачивает. Хотя иногда все же возникают ситуации, когда в долгой дороге нужно решить много важных вопросов. Тогда я сажаю за руль водителя.

Для Сергея большой автомобиль — это прежде всего комфорт, вместительность и безопасность. Но есть один нюанс — высокий расход топлива.

— На мой взгляд, это идеальный внедорожник. Единственный минус — он достаточно прожорливый. В городе он расходует 22−23 литра, по трассе — 15 литров. Средний расход выходит в районе 18 литров на сотню. Это, конечно, существенный аппетит. Но если посмотреть на расходы в комплексе и сравнить с немецкими грандами, то получается такая картина. Немецкие машины более технологичные и экономичные. Расход меньше на 20−30%. Но они чаще ломаются, а в премиальных марках любой ремонт — это от 500 долларов. Но когда ты берешь «японца», то получаешь выдающуюся надежность. То есть тратишь на топливо, но не тратишь на ремонт. К тому же мне автомобиль нужен каждый день. У меня много встреч, переговоров, я постоянно двигаюсь и не хочу быть привязан к такси или подменному авто. Поэтому для меня важно соотношение сразу нескольких параметров — цена, качество, надежность, расход топлива. И вот по этим показателям Infiniti меня полностью устраивает. Плюс большие размеры. Для меня это, в первую очередь, безопасность, потому что я езжу много, и бывают ситуации, когда от тебя уже ничего не зависит, несмотря на весь опыт.

Водитель не должен быть виноват, если ему под колеса вывалился пьяный пешеход

Сергей Черечень признается, что без штрафов при его больших пробегах не обходится. Но ни разу дело не доходило до лишения прав. ПДД Сергей нарушает крайне редко. И крайне негативно относится к двум явлениям — пьяной езде и пьяным пешеходам.





— В вопросе борьбы с пьяными водителями я полностью поддерживаю те меры, которые предпринимаются сейчас. В том числе я выступаю за конфискацию авто. Автомобиль забирают ведь не после первого правонарушения. И если человек осознанно второй раз садится за руль пьяным, меры должны быть жесткими. Да, бывают ситуации, когда садятся за руль чужих машин, которые тоже конфискуют. Но если ты даешь свой автомобиль человеку, который уже привлекался за пьяное вождение, то берешь на себя определенную ответственность за его действия и, что важно, за жизни других людей. Потому что в ДТП с пьяными водителями очень часто погибают люди. Мы должны думать о людях, а не о «железе».

Сергей Черечень настроен решительно против еще одной принятой в Беларуси практики — в ДТП с пьяными пешеходами, которые внезапно появляются на проезжей части, признают виновными водителей.

— Помните резонансное ДТП с водителем автобуса и пьяным пешеходом, который буквально выпал ему под колеса? И виновным все равно сделали водителя, хотя он не мог повлиять на ситуацию никаким образом. Я считаю, что это провал в нашем законодательстве. И с этим надо что-то делать.

Не должно быть, по мнению кандидата, и дорожного налога в ныне существующем виде.

— В нормальной стране дорожного налога в принципе быть не должно. Платные дороги, причем наряду с бесплатными, — да. Хочешь ехать более комфортно и быстро — нужно заплатить. Но в Беларуси мы уже платим акцизы, заложенные в стоимости топлива. Я понимаю государство: когда нет денег в бюджете, оно пытается залезть к нам в карман и вытащить недостающую сумму. Это вариант, когда власть не нашла ничего умнее, как снять с нас денег «еще за что-то». Налог на налог. В моем понимании этот налог избыточный. Но в худшем случае, когда без него не обойтись, его однозначно надо привязать к стоимости топлива. Потому что не должен пенсионер, который раз в сезон ездит на дачу, платить столько же, сколько и тот, кто ездит каждый день. Это неправильно. Мы ставим социально незащищенные слои населения в тяжелое положение.

Пока у страны есть более насущные проблемы, чем всеобщая электромобилизация





— Желание пересадить всех на электромобили — это, наверное, для кого-то хороший пиар-ход. Определенный популизм, я бы сказал. Идея правильная, и когда-нибудь мы к ней придем. Но это не инициатива первостепенной важности. У нас очень много других проблем, которые касаются каждого человека, а не той узкой части, которая может себе позволить электромобиль. Когда мы решим свои текущие проблемы, можно ставить глобальные задачи. А выбрасывать в нынешней ситуации большие деньги в рамках глобальной госпрограммы слишком расточительно. Такое могут себе позволить страны, более уверенно стоящие на ногах. А мы можем пока учесть их опыт, ошибки и потом, когда наступит время, сделать у себя все правильно.

Лично для себя Сергей пока не рассматривает электромобиль в качестве средства передвижения на каждый день. Слишком много приходится передвигаться в течение дня, и электромобиль с его ограниченным запасом хода и длительным временем зарядки ему не подходит.