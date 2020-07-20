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"Маленькое чудо". Письмо от сына Бабарико пришло на другой адрес. Но девушка его получила

20.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эдуард Бабарико, как и его отец, сейчас находится в СИЗО КГБ. Его подруга Александра Зверева получила от него письмо. Но не обошлось без сложностей.


Александра Зверева и Эдуард Бабарико

“Мой сегодняшний день начался с маленького чуда: последнее письмо от Эдика почтальон решила доставить по другому адресу (даже на другую улицу). Человек, к которому это письмо попало, умудрился отыскать меня в фейсбук, чтобы передать мне его лично в руки. Это еще раз доказывает, что люди — главная ценность Беларуси. И нам есть, за что бороться!”, — рассказала в своем фейсбуке подруга сына Виктора Бабарико.

“У Эдика и Виктора Дмитриевича все в порядке. Несмотря на всю дикость происходящего, они не теряют оптимизма и продолжают верить в вас, и во все, что мы делаем”, — рассказала Александра Зверева.

“К сожалению, бОльшая часть писем им все еще не доходит (очевидно, сотрудники СИЗО не успевают их читать)”, — рассказала девушка о письмах, которые шлют сторонники Виктора Бабарико в тюрьму.
 
 
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Эдуард Бабарико, как и его отец, сейчас находится в СИЗО КГБ. Его подруга Александра Зверева получила от него письмо. Но не обошлось без сложностей.
 
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