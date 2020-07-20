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Лукашенко: банковская система должна служить белорусскому народу

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Банковская система должна служить белорусскому народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: банковская система должна служить белорусскому народу

Президент отметил, что все поставленные перед Нацбанком задачи должны найти свое отражение в обновленном Банковском кодексе и призвал не затягивать с его актуализацией.

Александр Лукашенко

"Если нужны оперативные решения, вносите предложения. Ответственный за обновление кодекса - помощник Президента Бельский. Он должен взять на контроль эту работу. И Банковский кодекс не должен быть сам по себе, а экономика Беларуси сама по себе - развиваться в том направлении, в котором ей "хочется". Банковский кодекс должен соответствовать жизни и развитию нашей экономики, жизни наших людей", - сказал он.

"Еще раз повторяю: я жду от Национального банка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, и прежде всего поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу", - резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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  Банковская система должна служить белорусскому народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального...
 
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