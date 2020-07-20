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Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работа у Артема Иванова самая что ни на есть брутальная. Он – составитель поездов в вагонном депо. Тем и интереснее контраст: грубому железу на досуге парень предпочитает нежную пряжу. Он вяжет на заказ шапки и повязки, шарфы и снуды. А в последнее время всерьез заинтересовался знаменитыми оренбургскими платками.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

– Честно говоря, даже сам не знаю, как так получилось, что я увлекся вязанием, – недоумевает Артем. – В семье никто особо не вязал, разве только бабушка. Но я у нее бывал крайне редко, лишь летом на каникулах. Помню, что у нас дома лежала «Энциклопедия семейной жизни» – раньше такую книжку дарили молодоженам в ЗАГСе. В ней был раздел про вязание, который почему-то меня заинтересовал. И я по нему научился вязать: сам, без чьей-либо помощи.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

На тот момент Артему было лет тринадцать. Но он до сих пор помнит свою первую самостоятельно связанную вещь. Как и все новички, начинал с самого простого – шарфа. Ядовито-зеленый аксессуар носил довольно долго. Также навязал кучу шарфов друзьям и знакомым. Но порывы вдохновения случались нечасто, и он мог месяцами не притрагиваться к спицам.

Творческое цунами накрыло с головой год назад. Подруга Артема постоянно подначивала его: вяжи на заказ, хэнд-мэйд вещи сейчас очень модные и востребованные. Но решиться создать вязальный аккаунт в Инстаграме парню было непросто – пришлось побороть стыд и стеснение. Боялся, что будут насмехаться: мол, немужское занятие себе выбрал. В итоге же получилось совсем иначе: количество восторженных отзывов просто затмило редкие шпильки в его адрес.

Взяться за спицы, однако, Артема побудило вовсе не желание заработать.

– Мне просто хотелось вязать, – объясняет он. – Для себя же много не навяжешь. Ну, свитер, шапку себе связал, вот сейчас хочу футболку льняную на лето попробовать. А что еще? Мне хотелось делиться тем, что умею, с другими. И не только за деньги. Я часто провожу в своем аккаунте розыгрыши и дарю свои изделия.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

В основном, клиенты Артема – это женщины. Чаще всего они просят связать головные уборы, а также аксессуары для себя и детей – шарфы и снуды. Причем многие заказчицы до сих пор не перестают удивляться, как грубые мужские руки способны создать такие нежные вещи.

– Мужское вязание ничем не отличается от женского, – улыбается Артем. – И вообще это занятие изначально было сугубо мужским делом: мы просто не выдержали конкуренции и со временем сдали позиции. Хотя и сегодня есть немало примеров, когда мужчины берутся за вязание.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

У Артема Иванова дружба с крючком как-то не сложилась. Вяжет он только спицами. Освоил разные техники и узоры. Следует не только схемам, но и сам придумывает нехитрые рисунки.

За вязанием парень обычно проводит часов пять в день. Дольше всего он трудился над оренбургским платком: чтобы овладеть новой для себя техникой, ему понадобился целый месяц.

– Конечно, я предполагал, что это будет непросто. И потому очень долго не решался присоединиться к совместному вязанию оренбургского платка, которое проводила в Инстаграме мастер из России Светлана Логинова, – признается Артем. – Когда же я все-таки созрел и начал, это дело настолько меня восхитило и затянуло, что не мог уже остановиться.

Артем нашел в сети книгу известной мастерицы Ольги Федоровой «Так вяжут платки в Оренбурге» и детально ее изучил. И все равно разобраться в технике было проблематично.

– Обычные шали вяжутся намного проще: ты лишь придерживаешься схемы. А в этом случае нужно постоянно ориентироваться на узоры предыдущего ряда и считать петли: если раз ошибся, уйдет как минимум час, чтобы это исправить. Короче говоря, вязание оренбургского платка – это постоянная работа мозга и колоссальная концентрация внимания.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

Свою первую «паутинку» Артем вязал не из самопрядной пуховой нити, как положено. Потому что в Беларуси ее очень трудно найти. В дело пошли кашемир и шерсть мериноса. Конечно, это сказалось на качестве изделия: известный «тест-драйв» с обручальным кольцом его платок не прошел. Но зато испытание успешно преодолела шаль, связанная Артемом из кид мохера.

– Ее размер 180 на 90 сантиметров, а вес всего лишь 60 граммов, – рассказывает Zarya.by мастер. – Неудивительно, что она легко прошла сквозь кольцо.

И тем не менее Артем не оставляет затею связать когда-нибудь оригинал – из настоящей самопрядной пуховой нити, который уж точно пролезет через колечко или поместится в гусином яйце.

– Конечно, цена этой нити внушительная, а еще больше стоит отправка материала из России в Беларусь, но меня это не останавливает. Ради идеи я готов на всё!

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

Артем и вправду с охотой берется за любое новое и неизведанное. Не так давно он решил попробовать себя в прядении, и сложность процесса его совсем не пугает.

– Я вдохновился примером одного парня из Ульяновска. Сардор проводил прямой эфир в Инстаграме, во время которого рассказывал о прядении и распаковывал свою покупку – турецкое веретено, – вспоминает собеседник. – Идея пройти путь самому от руна к готовому изделию запала мне в душу. Да что там, мне просто крышу сорвало! И я, недолго думая, тоже решил научиться этому старинному ремеслу. Заказал и веретено, и кудели из овечьей шерсти. И уже приступил к делу. Сложно, конечно, но мне очень нравится.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

Большое удовольствие Артем получает и от самого вязания. Он не считает это занятие монотонным. Наоборот, очень затягивающим и даже интригующим.

– Ты никогда не знаешь, что получится, – рассуждает парень. – Да, в процессе открываются какие-то мелкие детали, но вся красота предстает перед тобой только после того, когда вещь свяжешь, постираешь, разложишь, заблокируешь и высушишь. Разве это не чудо?

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

А вы знали, что…

• Первый профсоюз вязания был основан во Франции в 1527 году. И женщины туда не допускались.

• Один из самых известных вязальщиков в мире – это австралиец Фил Фергюсон. Он прославился своими необычными головными уборами в виде еды.

• За вязанием не раз были застуканы режиссер Джордж Лукас, актеры Дэвид Духовны, Рассел Кроу и Джордж Клуни.

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

Мужчины тоже вяжут. Брестчанин увлекся созданием шалей и платков

 
 
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  Работа у Артема Иванова самая что ни на есть брутальная. Он – составитель поездов в вагонном депо. Тем и интереснее контраст: грубому железу на досуге парень...
 
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