Обновлено правление Нацбанка

Глава правления Павел Каллаур в понедельниу представил Лукашенко кандидатов и кратко рассказал о них.





Заместителем председателя правления стала начальник главного управления регулирования банковских операций Илона Ледницкая. Ранее у нее был статус члена правления.





Статус члена правления на второй срок сохранила начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина.





Кроме того, членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.











