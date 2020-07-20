Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами

Источник материала: Вороновская газета





Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ПРАВЛЕНИЕ НАЦБАНКА Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

Александр Лукашенко обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году. «Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», — сказал глава государства.

Он напомнил, что на совещании 19 июня образно выразился, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Александр Лукашенко отметил, что есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помочь. «Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные», — подчеркнул Президент.

Глава государства поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах. «Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо, — призвал он. — Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления».

Наряду с этим Президент констатировал, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования. «Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано», — заявил Александр Лукашенко.

«Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза?» — добавил глава государства.-0-

ЛУКАШЕНКО: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА — ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Банковская система — один из ключевых элементов нашей экономической безопасности, и это особенно ощущается в период текущего мирового кризиса. Притом не только экономического, я бы сказал, комплексного, всестороннего кризиса», — подчеркнул белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО ОТМЕЧАЕТ ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ БЕЛАРУСИ В РЕЙТИНГЕ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ «Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления — это не вседозволенность», — подчеркнул белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ Президент отметил, что все поставленные перед Нацбанком задачи должны найти свое отражение в обновленном Банковском кодексе и призвал не затягивать с его актуализацией.

ЛУКАШЕНКО: КАЖДЫЙ БАНКИР ДОЛЖЕН ПЕРСОНАЛЬНО ОТВЕЧАТЬ, КАКИЕ ДЕНЬГИ ОН ПРИВЛЕК И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ «Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков», — обратил внимание Президент.

ЛУКАШЕНКО: БАНКАМ НАДЛЕЖИТ СТАТЬ ЛОКОМОТИВОМ ИННОВАЦИЙ, ОСОБЕННО В ЧАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ «Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации», — сказал Президент. https://www.belta.by/