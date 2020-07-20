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Сотня погибших, более двух миллионов пострадавших: в Индии не прекращаются муссонные дожди и наводнения
Источник материала: ОНТ
До ста увеличилось число жертв муссонных дождей в Индии. Больше двух миллионов человек пострадали.
Из-за ливней реки вышли из берегов. Мощные потоки воды накрыли три тысячи деревень, затопили дома и дороги. Создано более 50 тысяч временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуируют людей. Уровень воды продолжает повышаться. Власти заявили: ситуация – критическая. Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия.
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Сотня погибших, более двух миллионов пострадавших: в Индии не прекращаются муссонные дожди и наводнения
До ста увеличилось число жертв муссонных дождей в Индии. Больше двух миллионов человек пострадали. Из-за ливней реки вышли из берегов. Мощные потоки воды накрыли...
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