Сотня погибших, более двух миллионов пострадавших: в Индии не прекращаются муссонные дожди и наводнения

Источник материала: ОНТ

До ста увеличилось число жертв муссонных дождей в Индии. Больше двух миллионов человек пострадали.

Из-за ливней реки вышли из берегов. Мощные потоки воды накрыли три тысячи деревень, затопили дома и дороги. Создано более 50 тысяч временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуируют людей. Уровень воды продолжает повышаться. Власти заявили: ситуация – критическая. Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия.

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