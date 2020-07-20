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Сотня погибших, более двух миллионов пострадавших: в Индии не прекращаются муссонные дожди и наводнения

20.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотня погибших, более двух миллионов пострадавших: в Индии не прекращаются муссонные дожди и наводнения

До ста увеличилось число жертв муссонных дождей в Индии. Больше двух миллионов человек пострадали.

Из-за ливней реки вышли из берегов. Мощные потоки воды накрыли три тысячи деревень, затопили дома и дороги. Создано более 50 тысяч временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуируют людей. Уровень воды продолжает повышаться. Власти заявили: ситуация – критическая. Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия.

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До ста увеличилось число жертв муссонных дождей в Индии. Больше двух миллионов человек пострадали. Из-за ливней реки вышли из берегов. Мощные потоки воды накрыли...
 
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