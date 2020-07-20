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Итоги «Славянского базара»: россиянке Елене Фрейман вручили специальную премию телеканала «МИР»

20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие голоса. В Витебске наградили победителей международного фестиваля искусств «Славянский базар». Гран-при остался в Беларуси, а вот специальную премию телеканала «МИР» вручили россиянке Елене Фрейман. С теми, кто покорил жюри конкурса, встретилась корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Номер 13 вопреки суевериям оказался счастливым. Гран-при фестиваля – у белоруса Романа Волознева. Парню 23. За плечами богатый сценический опыт: он финалист шоу «Голос», артист заслуженного коллектива Беларуси «Сябры». Рома сам пишет музыку и слова для своих песен.

«Если честно, то я опустошен неимоверно. Столько подготовки. Я когда сюда приехал на первую репетицию, услышал всех и подумал: ого, домой пора. Для меня большая честь, что меня оценило такое жюри на фоне таких профессионалов», – признался обладатель Гран-при конкурса эстрадной песни «Витебск-2020» Роман Волознев.

Россиянка Елена Фрейман, как и все иностранные участникики, отбор на «Славянский базар» из-за пандемии проходила онлайн. О том, что все-таки поедет в Витебск, узнала всего за пару недель до фестиваля. Ее эмоциональное выступление покорило жюри. Премия телеканала «МИР» – 2 тысячи долларов – стала сюрпризом.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо телерадиокомпании «МИР» за такой сюрприз. Пока не знаю, куда я это все потрачу, надо осознанно это сделать. Безумно приятно, огромное спасибо», – сказала обладательница премии «Песня – путь к Содружеству» Елена Фрейман.

«Славянский базар» – один из самых душевных конкурсов. Без интриг и скандалов. Витебская публика встречает артистов как родных. Вот и конкурсанта из Казахстана поздравляли всем залом. Шесть тысяч человек устроили овацию. Хансултану на «Славянском базаре» исполнилось 25 лет.

Фестиваль завершился ярким шоу. На гала-концерте выступили Олег Газманов, Лолита, Сосо Павлиашвили и еще с десяток артистов. Зрители не жалели аплодисментов. А вот цветы организаторы просили не дарить. Предложили вместо купленных букетов отправить деньги на благотворительный счет для помощи детям-сиротам.

«Меня пригласили, я не смог отказаться. Это встреча с замечательным зрителем. Музыка нас спасала, спасает и будет спасать всегда», – указал певец Сосо Павлиашвили.

«Славянский базар» прощается ненадолго. Новую афишу начнут формировать уже через несколько недель. Ведь следующий год для базара станет юбилейным: празднику славянской дружбы будет 30 лет.



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Теги: Витебск
 
 
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Гран-при фестиваля – у белоруса Романа Волознева. Парню 23 года. За плечами богатый сценический опыт: он финалист шоу «Голос», артист заслуженного коллектива...
 
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