Александр Лукашенко отмечает высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в работе необходимо ориентироваться на международные стандарты, особенно в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФОТО: БЕЛТА









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