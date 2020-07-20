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Александр Лукашенко отмечает высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

20.07.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко отмечает высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в работе необходимо ориентироваться на международные стандарты, особенно в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  

ФОТО: БЕЛТА



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Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством...
 
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