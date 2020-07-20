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Александр Лукашенко отмечает высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений,
Глава государства обратил внимание, что в работе необходимо ориентироваться на международные стандарты, особенно в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством...
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