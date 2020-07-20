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Лукашенко назначил послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан

20.07.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в понедельник, 20 июля послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, пост посла в Нидерландах получил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Кроме того, заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию.

Тем временем Андрей Дапкюнас по совместительству будет послом в Словении и постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Экс-министр промышленности Павел Утюпин назначен послом в Казахстане, а бывший глава Минфина Максим Ермолович – в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в понедельник, 20 июля послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. Об этом...
 
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