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Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

20.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.


  
В сезоне-2019/20 аргентинец забил 25 мячей. Он уже в седьмой раз и четвертый подряд выигрывает трофей Пичичи — приз самому забивному игроку первенства. Кроме того, Месси также в этом сезоне стал лучшим распасовщиком, установив рекорд турнира по числу голевых передач (21).

При этом данный результат — худший для победителя гонки бомбардиров за последние 13 лет. В сезоне-2006/07 форвард "Реала" Руд ван Нистелрой также отличился 25 раз, а меньше голов лучший бомбардир в последний раз забивал в сезоне-2003/04. Тогда другому нападающему мадридцев Роналдо хватило 24 точных ударов.

Семь побед Месси в споре бомбардиров — новый рекорд чемпионата. Легенда "Атлетика" Тельмо Сарра становился лучшим голеадором шесть раз.
 
 
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
 
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