|
Как есть пирожные и худеть? Рассказывают диетологи
Источник материала: ОНТ
Оказывается, что даже если есть высококалорийные десерты, такие как пирожные и мороженое, то можно терять лишние килограммы. Как худеть, ни в чём себе не отказывая,
1. Десерты
По мнению диетолога Беты Сесил, диета должна включать в себя все необходимые продукты. В том числе и сладкое. Но не забывайте, что они должны быть в умеренном количестве.
2. Попкорн
Если вы будете съедать не более 30 граммов попкорна в день, то это послужит действенным способом профилактики заболеваний сердца, язвы желудка и даже рака прямой кишки.
3. Картофель
Многие знают, что отварной или запечённый картофель практически безопасен для фигуры, но при условии, если вы не будете сочетать его с мясом. Если же вы считаете, что есть овощи безопаснее для фигуры, то учтите, что картофель впитывает порядка 5% масла, тогда как кабачки и баклажаны - до 30% масла.
4. Мороженое
При покупке мороженого обращайте внимание на уровень его жирности. Выбирайте те сорта лакомства, где он выше. В таком мороженом будет меньше сахара. Помимо этого, лучше отдавать предпочтение мороженому без консервантов. К слову, это лакомство помогает похудеть, действуя в качестве антидепрессанта. А вот гормон стресса, напротив, замедляет обмен веществ и провоцирует организм откладывать жир.
5. Пиво
Крафтовое пиво является идеальным продуктом для тех, кто сидит на диете. Всё благодаря содержанию ксантогумола в хмеле. Оно помогает вашему организму восполнять недостаток питательных веществ.
Фото: inet-health.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, что даже если есть высококалорийные десерты, такие как пирожные и мороженое, то можно терять лишние килограммы. Как худеть, ни в чём себе не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)