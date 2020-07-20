Как есть пирожные и худеть? Рассказывают диетологи

Источник материала: ОНТ

Оказывается, что даже если есть высококалорийные десерты, такие как пирожные и мороженое, то можно терять лишние килограммы. Как худеть, ни в чём себе не отказывая, рассказывает портал Goodhouse.ru.

1. Десерты

По мнению диетолога Беты Сесил, диета должна включать в себя все необходимые продукты. В том числе и сладкое. Но не забывайте, что они должны быть в умеренном количестве.

2. Попкорн

Если вы будете съедать не более 30 граммов попкорна в день, то это послужит действенным способом профилактики заболеваний сердца, язвы желудка и даже рака прямой кишки.

3. Картофель

Многие знают, что отварной или запечённый картофель практически безопасен для фигуры, но при условии, если вы не будете сочетать его с мясом. Если же вы считаете, что есть овощи безопаснее для фигуры, то учтите, что картофель впитывает порядка 5% масла, тогда как кабачки и баклажаны - до 30% масла.

4. Мороженое

При покупке мороженого обращайте внимание на уровень его жирности. Выбирайте те сорта лакомства, где он выше. В таком мороженом будет меньше сахара. Помимо этого, лучше отдавать предпочтение мороженому без консервантов. К слову, это лакомство помогает похудеть, действуя в качестве антидепрессанта. А вот гормон стресса, напротив, замедляет обмен веществ и провоцирует организм откладывать жир.

5. Пиво

Крафтовое пиво является идеальным продуктом для тех, кто сидит на диете. Всё благодаря содержанию ксантогумола в хмеле. Оно помогает вашему организму восполнять недостаток питательных веществ.

Фото: inet-health.ru

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