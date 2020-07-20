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Под Дзержинском сгорела многотонная фура: столб дыма был виден за несколько километров

20.07.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Дзержинском сгорела многотонная фура: столб дыма был виден за несколько километров

Огненный коллапс в пригороде Дзержинска. Словно спичка вспыхнула многотонная фура с грузом, перегородив «олимпийку».

Пламя охватило прицеп грузового автомобиля. Тягач стоял в стороне, вероятно, шоферу удалось отцепить его. Через считанные минуты пожар был настолько сильным, что дым от него был виден за несколько километров. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.

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Огненный коллапс в пригороде Дзержинска. Словно спичка вспыхнула многотонная фура с грузом, перегородив «олимпийку». Пламя охватило прицеп грузового автомобиля....
 
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