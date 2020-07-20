Почему появляется и как лечить разноцветный лишай

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Разноцветный или отрубевидный лишай — название заболевание получило во многом из-за своего внешнего вида: на коже появляются высыпания различных оттенков (розовые, белые или коричневые). Поверхность бляшек покрыта мелкими светлыми сухими чешуйками, которые при их повреждении (например, при расчесывании) начинают шелушиться. О причинах появления болезни, симптомах, диагностике и лечении разноцветного лишая порталу « Здоровые люди » рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог медицинского центра санатория «Юность» Юлия Баранова.



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В чем причина?

Розовый лишай — инфекционное, грибковое заболевание верхнего слоя кожи, которое проявляется коричневато-розовыми пятнами без воспалений. Возбудителем заболевания является дрожжеподобный гриб Pityrosporum orbiculare или Malassezia furfur и М. globosa, который у большинства людей является представителем нормальной микрофлоры. Распространенность заболевания выше в странах с жарким климатом (достигает 50%) и ниже в странах с холодным климатом (до 1,1%). Он «живет» в чешуйках рогового слоя эпидермиса и в волосяных фолликулах. Чаще всего заболевание обостряется в жаркий летний период. Наиболее подвержены люди в молодом и старшем возрасте (примерно от 16 до 40 лет), тогда как у детей (особенно до 7 лет) и пожилых разноцветный лишай встречается редко.

— Разноцветный лишай характеризуется хроническим течением, склонен к частым рецидивам, — говорит Юлия Баранова. — Вместе с тем болезнь малозаразна. Активизируется с наступлением жары и чаще всего встречается среди населения в странах с повышенной температурой и влажностью воздуха. Кстати, из-за этой особенности разноцветный лишай еще называют «солнечным грибком».

Несмотря на то что разноцветный лишай практически незаразен, передача возбудителя от человека человеку возможна: при тесном контакте, ношении чужой одежды или использовании личных вещей (например, полотенца) больного человека.

Появлению разноцветного лишая могут способствовать повышенная потливость (из-за жары или во время физической нагрузки), изменение химического состава пота и кожного сала, себорея, гормональный дисбаланс (беременность, сахарный диабет), соматические заболевания (туберкулез, онкологические заболевания), иммунодефицитные и иммуносупрессивные состояния, несоблюдение правил гигиены, снижение функции физиологического отшелушивания кожи, наследственная предрасположенность. Инкубационный период может длиться от 14 дней до двух месяцев.

— Причинами развития заболевания могут также быть индивидуальные особенности кожи, слабый иммунитет, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекции, лишний вес, сахарный диабет. Вносят свою лепту одежда из синтетических материалов, стресс, курение, злоупотребление алкоголем, прием некоторых медикаментов (антибиотиков) и гормональных препаратов (например, контрацептивов).

Как определить, что появился разноцветный лишай?

На пораженных участках кожи образуются желтовато-коричневые или розово-коричневатые пятна. Постепенно они увеличиваются в размерах, могут сливаться между собой, занимая все большие участки кожи и формируя очаги разных размеров с четкими границами. Со временем пятна приобретают темновато-бурый окрас, но цвет может варьировать от почти белого до желто-коричневого.

Излюбленные места — шея, плечи, грудь, живот, подмышечная область, боковые поверхности туловища. Случаи высыпаний на бедрах, половых органах и волосистой части головы редки.

— Самочувствие больного не меняется, обычно пятна не вызывают дискомфорта, разве только в психологическом плане из-за ухудшения внешнего вида. Зуд беспокоит редко. Часто высыпания сопровождаются шелушением, которое легко появляется при физическом воздействии.

Специалист добавила, что колонии гриба могут фильтровать ультрафиолет и препятствовать естественному загару, оставляя после себя пятна белого цвета (псевдолейкодерма). Это связано с тем, что грибок не дает выработаться меланину, который окрашивает нашу кожу после загара, поэтому в местах, где были расположены высыпания, кожа остается светлой.



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Постановка диагноза

Диагностика заболевания в большинстве случаев не вызывает затруднений. Как правило, разноцветный лишай имеет характерную клиническую картину. Если болезнь диагностирована, желательно обследовать на наличие заболевания всех членов семьи больного.

Если диагноз вызывает у врача сомнения, он может назначить дополнительные исследования:

йодная проба Бальцера (пораженную кожу обрабатывают йодной настойкой, которую быстро впитывает разрыхленный грибом роговой слой, в результате пятна приобретают темно-коричневый оттенок);

микроскопическое исследование (обнаружение элементов гриба на месте высыпания);

осмотр под люминесцентной лампой Вуда: заболевание проявляется желто-оранжевым свечением (требуется для обнаружения невидимых глазу высыпаний — клинически скрытых очагов поражения).

— В некоторых случаях при диагностике разноцветного лишая необходимо исключить другие кожные заболевания, такие как сифилитическая розеола и розовый лишай Жибера.

Что включает терапия заболевания?



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Самое главное в лечении разноцветного лишая — соблюдение гигиены. Пот и скопившаяся грязь — отличная среда для размножения грибка. Чтобы избежать чрезмерной потливости, необходимо выбирать одежду по погоде и сезону, отдавать предпочтение натуральным тканям. Принимать ванну или душ (но не горячий, т. к. высокая температура может спровоцировать зуд) при разноцветном лишае можно, но лучше не использовать мыло. Старую мочалку следует выкинуть.

— Всю одежду, постельное белье необходимо проглаживать утюгом с паром с двух сторон, проводить ежедневную уборку в доме с использованием дезинфицирующих средств, как можно чаще менять нательное белье, предметы личной гигиены. Чтобы исключить повторное заражение или рецидив заболевания рекомендуется использование противогрибковых гелей (шампуней) для душа, а также после посещения сауны, бассейна или тренажерного зала, других общественных мест".

Лечат разноцветный лишай противогрибковыми препаратами. Они могут быть в виде мазей, лосьонов или растворов, таблеток. В составе этих лекарственных средств чаще всего есть салицилово-резорциновый спирт и йод, флуконазол или итраконазол. После завершения терапии никаких следов на коже не остается.

— Прежде чем начать лечение, консультация врача-дерматолога обязательна, потому что визуально разноцветный лишай схож с другими более заразными заболеваниями и необходима дифдиагностика. Терапия многих кожных болезней начинается с установления первопричины заболевания, иначе пациента ожидают частые, длящиеся годами рецидивы заболевания.

Что делать, чтобы не заболеть?

Профилактика разноцветного лишая во многом вытекает из причин болезни. Чтобы предупредить заболевание, Юлия Баранова советует:

скорректировать повышенную потливость;

выбирать белье из натуральных тканей;

соблюдать личную гигиену;

не носить чужих вещей и пользоваться только личным полотенцем;

свою одежду следует дезинфицировать (проглаживать горячим утюгом с паром);

можно протирать кожу салициловым спиртом или подкисленной водой (водно-солевой или водно-уксусный раствор);

не стоит загорать после купания, кожа должна подсохнуть;

не пренебрегайте солнцезащитными средствами с SPF-фильтром;

немаловажное значение имеют режим сна и отдыха, полноценное питание.