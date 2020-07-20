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Папа придумал необычный способ покормить ребенка, пока мамы не было дома. Только взгляните
Источник материала: ОНТ
В США мама ребенка записала на видео необычный способ своего мужа кормить ребенка.
Молодой отец остался дома со своим маленьким сыном. Когда ребенок заплакал, папа решил, что он проголодался и соскучился по маме. Отец придумал решение проблемы.
Мужчина распечатал фото мамы и прикрепил его к себе на лицо скотчем, а затем начал кормить сына. В результате необычный способ кормления малыша в отсутствии жены подействовал. Вернувшаяся домой женщина увидела забавную картину и удивилась происходящему.
ФОТО: womanway.online
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В США мама ребенка записала на видео необычный способ своего мужа кормить ребенка. Молодой отец остался дома со своим маленьким сыном. Когда ребенок заплакал, папа...
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