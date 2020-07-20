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Лукашенко назначил посла в США. Им стал Олег Кравченко

20.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси назначил нового посла Беларуси в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Беларусь и США договорились обменяться послами еще в прошлом году. Об этом заявил тогда прибывший с визитом в Беларусь заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Напомним, после того, как в 2008 году США ввели санкции против нефтехимических компаний Беларуси, страна отозвала своего посла и предложила послу США Карен Стюарт покинуть Минск.

С тех миссии в Вашингтоне и Минске возглавляли временные поверенные в делах, а дипсостав посольств был сокращен на условиях паритета до 5 сотрудников. Таким образом, период замороженных связей затянулся на 12 лет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси назначил нового посла Беларуси в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
 
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