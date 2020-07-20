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Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершен 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В третий, заключительный день были сыграны три поединка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Динамо-Минск» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью 0:0. С таким же счетом завершилась встреча лидеров чемпионата, «Немана» и «Шахтера». Поэтому самым ярким противостоянием дня стал поединок между командами «Минск» и РЦОР БГУ. В первом тайме счет открыли «студенты», однако к перерыву футболисты «Минска» сравняли, а во втором тайме вырвались вперед и выиграли встречу со счетом 2:1. Таким образом команда Андрея Разина прервала шестиматчевую серию без побед.
Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:
Остальные результаты 18-го тура вы можете увидеть ниже.
На данный момент таблицу чемпионата возглавляет «Шахтер», на второй строке расположился БАТЭ, «Неман» замыкает тройку.
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Новости Беларуси. Завершен 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В третий, заключительный день были сыграны три поединка, сообщили в программе Новости «24...
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