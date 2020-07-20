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Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»

20.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершен 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В третий, заключительный день были сыграны три поединка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»

«Динамо-Минск» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью 0:0. С таким же счетом завершилась встреча лидеров чемпионата, «Немана» и «Шахтера». Поэтому самым ярким противостоянием дня стал поединок между командами «Минск» и РЦОР БГУ. В первом тайме счет открыли «студенты», однако к перерыву футболисты «Минска» сравняли, а во втором тайме вырвались вперед и выиграли встречу со счетом 2:1. Таким образом команда Андрея Разина прервала шестиматчевую серию без побед.

Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»

Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:
Безусловно, гол в раздевалку придал нам сил и больше уверенности. В принципе, второй тайм проходил приблизительно в том же ключе, что и первый. То есть была равная борьба, команды использовали одинаковую тактическую схему. И гол наконец-то мы забили со стандарта, а не пропустили.

Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»

Остальные результаты 18-го тура вы можете увидеть ниже.

Главный тренер «Минска» о матче с РЦОР БГУ: «Гол в раздевалку придал нам сил и уверенности»

На данный момент таблицу чемпионата возглавляет «Шахтер», на второй строке расположился БАТЭ, «Неман» замыкает тройку.

Люди в материале: Андрей Разин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершен 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В третий, заключительный день были сыграны три поединка, сообщили в программе Новости «24...
 
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