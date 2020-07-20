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Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл прямую линию в Пинске
20.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В частности, пинчане с улицы Янки Мавра поинтересовались, когда вдоль проезжей части обустроят тротуары. Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец пояснил, что проектно-сметная документация разработана, а сами работы начнутся в этом году. В крайнем случае в следующем.
Звонили жители разных районов Брестчины. Наиболее сложные вопросы Анатолий Маркевич предложил разобрать не по телефону, а при личной встрече:
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