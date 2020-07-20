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Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл прямую линию в Пинске

20.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл прямую линию в Пинске
Больше 20 человек поделились своими проблемами и предложениями с помощником Президента — инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем во время его прямой телефонной линии в Пинске.

В частности, пинчане с улицы Янки Мавра поинтересовались, когда вдоль проезжей части обустроят тротуары. Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец пояснил, что проектно-сметная документация разработана, а сами работы начнутся в этом году. В крайнем случае в следующем.

Звонили жители разных районов Брестчины. Наиболее сложные вопросы Анатолий Маркевич предложил разобрать не по телефону, а при личной встрече:

— Прямые линии проводятся для того, чтобы человек обратился со своей проблемой и был уверен, что ему постараются помочь. Если мы не можем найти решение по телефону — значит, нужно встречаться, разбираться в документах, анализировать. При этом мы должны озвучить варианты решения каждой конкретной проблемы. Разумеется, если они лежат в рамках правового поля. Формы работы с людьми могут быть разными, главный критерий их оценки — эффективность.

Павел ЛОСИЧ, «СБ»

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