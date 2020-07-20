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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
20.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили
Глава государства назначил:
Ледницкую Илону Александровну — заместителем председателя правления Национального банка;
Машнину Елену Николаевну — членом правления Национального банка;
Горегляда Дениса Ивановича — членом правления Национального банка;
Мурина Дмитрия Леонидовича — членом правления Национального банка;
Евдоченко Андрея Александровича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;
Дапкюнаса Андрея Вадимовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
Кравченко Олега Ивановича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;
Утюпина Павла Владимировича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;
Ермоловича Максима Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;
Реуцкого Дмитрия Васильевича — заместителем председателя Комитета государственной безопасности;
Козыря Владимира Владимировича — начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.
Президент также дал согласие на назначение:
Черткова Сергея Валерьевича — генеральным директором ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;
Гурьянова Александра Евгеньевича — первым заместителем министра иностранных дел;
Алейника Сергея Федоровича — заместителем министра иностранных дел;
Ткача Павла Николаевича — первым заместителем министра связи и информатизации;
Микуленка Дмитрия Михайловича — первым заместителем председателя Минского горисполкома;
Маслова Сергея Николаевича — заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Дедкова Николая Леонидовича — управляющим делами Могилевского облисполкома.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил:...
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