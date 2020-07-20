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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:

Ледницкую Илону Александровну — заместителем председателя правления Национального банка;

Машнину Елену Николаевну — членом правления Национального банка;

Горегляда Дениса Ивановича — членом правления Национального банка;

Мурина Дмитрия Леонидовича — членом правления Национального банка;

Евдоченко Андрея Александровича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;

Дапкюнаса Андрея Вадимовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

Кравченко Олега Ивановича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;

Утюпина Павла Владимировича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;

Ермоловича Максима Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;

Реуцкого Дмитрия Васильевича — заместителем председателя Комитета государственной безопасности;

Козыря Владимира Владимировича — начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Черткова Сергея Валерьевича — генеральным директором ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;

Гурьянова Александра Евгеньевича — первым заместителем министра иностранных дел;

Алейника Сергея Федоровича — заместителем министра иностранных дел;

Ткача Павла Николаевича — первым заместителем министра связи и информатизации;

Микуленка Дмитрия Михайловича — первым заместителем председателя Минского горисполкома;

Маслова Сергея Николаевича — заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Дедкова Николая Леонидовича — управляющим делами Могилевского облисполкома.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил:...
 
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