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Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

20.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Глава государства акцентировал внимание: несмотря на мировой финансовый кризис из-за пандемии, финансовая поддержка реального сектора должна быть, во-первых, разумной, персонифицированной, во-вторых, наши предприятия должны рассчитывать на длинные кредиты.   

Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году. Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. И, насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году.  

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Вы, конечно же, помните: на совещании 19 июня я образно выразился, что с того момента помощником нашего правительства по зарплате, обеспечению поддержки работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каллаур.  

Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывают. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно – эти деньги возвратные.   

Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Безусловно, я вижу, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, и после недавнего нашего разговора снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Вы специалисты и профессионалы, знаете, как это делать не хуже меня. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки.   

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Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального...
 
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