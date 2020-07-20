Первым зампредом Мингорисполкома стал экс-министр архитектуры Дмитрий Микуленок

Источник материала: Tut.by

Экс-министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка назначили первым заместителем председателя Минского горисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ.



Дмитрий Микуленок Фото: government.by

Сегодня у Александра Лукашенко — кадровый день, президент сделал немало назначений. Среди них такое: Дмитрий Микуленок станет первым заместителем председателя Минского горисполкома.

Раньше эту позицию в Мингорисполкоме занимал Федор Римашевский.

С августа 2018-го до 4 июня 2010-го он руководил Министерством архитектуры и строительства. TUT.BY писал, что за время его руководства, как минимум, в Беларуси были приняты новые, более прогрессивные строительные нормы.

Дмитрий Михайлович Микуленок родился в 1973 году. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию в 1996 году и Академию управления при президенте в 2006 году. Прошел путь от инженера, мастера по строительству, с 2004 по 2006 год был главным специалистом УКС Мингорисполкома, затем — замдиректора УКСа по строительству здания Национальной библиотеки. С 2011 года до того, как стал министром архитектуры и строительства, руководил УКС Мингорисполкома.