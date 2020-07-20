Мужчина захотел обработать руки, но в бутылочке был совсем не антисептик. Вот итог

Источник материала: Tut.by

Антисептик — очень нужная вещь, но не менее важно следить за тем, что вы льете на свои руки. Мужчина из этого видео проявил невнимательность, и вместо антисептика воспользовался моментальным клеем! Взгляните, к чему это привело.