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Мужчина захотел обработать руки, но в бутылочке был совсем не антисептик. Вот итог

20.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антисептик — очень нужная вещь, но не менее важно следить за тем, что вы льете на свои руки. Мужчина из этого видео проявил невнимательность, и вместо антисептика воспользовался моментальным клеем! Взгляните, к чему это привело.

 
 
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