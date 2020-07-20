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Мужчина захотел обработать руки, но в бутылочке был совсем не антисептик. Вот итог
Источник материала: Tut.by
Антисептик — очень нужная вещь, но не менее важно следить за тем, что вы льете на свои руки. Мужчина из этого видео проявил невнимательность, и вместо антисептика воспользовался моментальным клеем! Взгляните, к чему это привело.
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Важно следить за тем, что вы льете на свои руки.
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