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В Могилевском районе мужчина на Harley-Davidson сбил пешехода

20.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоцикл сбил женщину в деревне Быстрик Могилевского района, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось вечером 17 июля. По информации инспекторов, 47-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson сбил 65-летнюю могилевчанку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы.

 
 
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Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
 
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