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В Могилевском районе мужчина на Harley-Davidson сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мотоцикл сбил женщину в деревне Быстрик Могилевского района,
Происшествие случилось вечером 17 июля. По информации инспекторов, 47-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson сбил 65-летнюю могилевчанку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы.
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Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
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