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Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?

20.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Задачи по цифровизации классических банков выполнять в том числе и обновленному руководству Национального банка. Заместителем председателя стала Илона Ледницкая.   

Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?

Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:   
Стоит задача совершенствования банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Безусловно, задача стоит по совершенствованию банковских операций – прежде всего доступность, цифровизация их как для населения, так и для экономических субъектов. Ну и третья задача, также достаточно масштабная, – совершенствование бухгалтерского учета и перехода банковской системы на международные стандарты финансовой отчетности, что также позволит обеспечить более открытую и прозрачную отчетность для того же совершенствования банковского надзора.   

Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?

20 июля полномочия члена правления продлены для Елены Машниной. Новые лица в правлении – Денис Горегляд и Дмитрий Мурин.   

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Также Президент сегодня назначил новых послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.   

Люди в материале: Илона Ледницкая, Денис Горегляд, Дмитрий Мурин, Елена Машнина

 
 
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Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального...
 
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