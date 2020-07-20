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Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Задачи по цифровизации классических банков выполнять в том числе и обновленному руководству Национального банка. Заместителем председателя стала Илона Ледницкая.
Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
20 июля полномочия члена правления продлены для Елены Машниной. Новые лица в правлении – Денис Горегляд и Дмитрий Мурин.
Также Президент сегодня назначил новых послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.
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Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального...
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