В Беларуси завершился 18-й тур чемпионата по футболу

Источник материала: ОНТ

В последнем матче 18-го тура футбольного чемпионата «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью – 0:0.

Также не смогли поразить ворота футболисты гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера» — 0:0. Самый опасный момент в матче создал Гегам Кадимян, пробив со штрафного на 29-й минуте.

В конце матча удача едва не улыбнулась и «Неману», и Шахтеру, но забить так и не получилось «Минск» одержал волевую победу над «Энергетиком-БГУ» со счетом 2:1.

После 18 туров в белорусском чемпионате лидируют сразу две команды – «Шахтёр» и БАТЭ.

Эти клубы набрали по 34 очка. На три меньше – у занимающего третье место «Немана», но у гродненского клуба игра в запасе. На четвертой позиции – «Энергетик-БГУ». За ни идут минское «Динамо» и жодинское «Торпедо».

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