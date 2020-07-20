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«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

20.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исторический, гастрономический, оздоровительный. Как менялась сфера внутреннего туризма Беларуси, сколько стоит отдых в родном краю и какие бонусы сулит релакс без перелётов?

Об этом расскажут наши коллеги, авторы новой серии проекта «Сделано». 

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

Самый большой плюс – это наши люди. Потому что уже если делается усадьба, делается это с душой.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

И тянет к истокам.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

А гостеприимство чувствуется еще в дороге.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

Наши папины драники.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

Уикенд по-белорусски в новой серии проекта «Сделано». Смотрите 20 июля в 19:10 на СТВ.  

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Новости Беларуси. Исторический, гастрономический, оздоровительный. Как менялась сфера внутреннего туризма Беларуси, сколько стоит отдых в родном краю и какие...
 
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