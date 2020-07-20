ГАИ напоминает велосипедистам правила поведения на дороге

Источник материала: Полымя

Сотрудники столичной Госавтоинспекции напоминают велосипедистам правила дорожного движения и предлагают несколько полезных советов. Об этом БЕЛТА рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.





«Как показывает статистика, основные причины ДТП с участием велосипедистов — неправильное пересечение проезжей части, выезд из-за препятствия и движение по проезжей части при наличии тротуара. С начала года в столице зарегистрировано 21 ДТП с участием любителей двухколесного транспорта, где каждый получил травмы различной степени тяжести», — рассказала Татьяна Сподабаева.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам, что нельзя опережать транспорт на перекрестке: есть вероятность, что при повороте вас просто не заметят. При пересечении проезжей части нужно обязательно спешиться и выходить на нее, убедившись в своей безопасности. Исключение составляют зеленые велопереезды — места, выделенные специальной зеленой разметкой. При осуществлении маневра необходимо убедиться в его безопасности, посмотрев в зеркало заднего вида или обернувшись. При этом все маневры должны сопровождаться жестом руки.

При выезде из-за препятствия нужно снизить скорость или даже остановиться и убедиться в безопасности выезда. Двигаться нужно по вело- или пешеходным дорожкам, тротуарам и обочинам. И только при их отсутствии движение разрешено по проезжей части, но не далее 1 м от ее края. Кроме того, при пересечении выездов со дворов не стоит забывать, что видимость в этих местах часто бывает ограничена, а некоторые водители автомобилей могут быть невнимательными. Поэтому следует контролировать обстановку и притормаживать.

Перед поездкой необходимо оборудовать велосипед в соответствии с требованиями ПДД: световозвращателями или катафотами (спереди — белым, сзади — красным, по бокам — оранжевыми), звонком, зеркалом заднего вида, фонарями для движения в темное время суток. Кроме того, во время езды ГАИ не рекомендует велосипедистам пользоваться наушниками, так как звуки плеера отвлекают от происходящего на дороге. Катаясь на велосипеде, нельзя забывать о средствах защиты (шлем, защитные перчатки), которые уберегут от травм при падении. Чтобы быть заметнее для других участников дорожного движения, велосипедистам необходимо надевать яркую одежду, а в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.

Источник: БелТА