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Диетолог назвал продукт для похудения, который есть в каждом холодильнике

20.07.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал продукт для похудения, который есть в каждом холодильнике

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал о пользе употребления яиц для тех, кто хочет сбросить вес, пишет La Vanguardia.

По словам специалиста, несмотря на то, что у яиц нет жиросжигающих свойств, включение в меню этого продукта связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. Дело в том, что увеличение количества потребляемого белка, особенно полученного от питательных продуктов, к числу которых относятся яйца, помогает надолго насытиться. «Таким образом снижается общее потребление калорий», – пояснил Санчес.

Диетолог порекомендовал есть яйца на завтрак, так как это поможет организму получить необходимые питательные вещества.

ФОТО: pixabay

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Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал о пользе употребления яиц для тех, кто хочет сбросить вес, пишет La Vanguardia. По словам специалиста, несмотря на то, что у яиц...
 
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