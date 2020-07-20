У электрического Renault Zoe появилась грузовая модификация в виде двухместного фургона

Источник материала: Tut.by

Небольшие грузовые автомобили, переделанные из обычных хэтчбеков, кроссоверов или универсалов — не такая уж редкость в Европе, особенно в Великобритании. Они облагаются меньшим налогом, поэтому и столь привлекательны для владельцев мелкого бизнеса. Теперь одним таким фургончиком стало больше.





Грузовая модификация, обозначаемая приставкой Van, появилась у электрического хэтчбека Renault Zoe — причем внешне узнать ее не так-то просто. Заклеенные непрозрачной пленкой задние боковые стекла вполне могут сойти за тонированные, а грузовая натура Zoe Van проявляется при открытой пятой двери.





Заднего ряда сидений у электромобиля нет — вместо них устроен грузовой отсек объемом 1 кубометр с прорезиненным полом и решетчатой перегородкой, защищающая передних седоков от груза. Заявленная грузоподъемность Zoe Van — 387 кг. Оснащение начальной комплектации фургона для коммерческой модели не скудное — «в базе» есть 10-дюймовый экран для виртуальных приборов, мультимедиа-система с семидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также кондиционер и круиз-контроль.





Электромотор на Zoe Van развивает 107 л.с. — 135-сильной версии, как у пассажирского варианта хэтчбека, для фургона не предусмотрено. Заряда тяговой батареи емкостью 52 кВтч хватит на 394 км пробега по циклу WLTP. Набор первой «сотни» у фургончика занимает 11,4 секунды (максимальная скорость — 135 км/ч). Пополнить заряд батареи на 80% от 50-киловаттного терминала постоянного тока можно за 1 час 10 минут.





В Великобритании Zoe Van стоит минимум 25 180 фунтов.