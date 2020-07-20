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У электрического Renault Zoe появилась грузовая модификация в виде двухместного фургона
Источник материала: Tut.by
Небольшие грузовые автомобили, переделанные из обычных хэтчбеков,
Грузовая модификация, обозначаемая приставкой Van, появилась у электрического хэтчбека Renault Zoe — причем внешне узнать ее не так-то просто. Заклеенные непрозрачной пленкой задние боковые стекла вполне могут сойти за тонированные, а грузовая натура Zoe Van проявляется при открытой пятой двери.
Заднего ряда сидений у электромобиля нет — вместо них устроен грузовой отсек объемом 1 кубометр с прорезиненным полом и решетчатой перегородкой, защищающая передних седоков от груза. Заявленная грузоподъемность Zoe Van — 387 кг. Оснащение начальной комплектации фургона для коммерческой модели не скудное — «в базе» есть 10-дюймовый экран для виртуальных приборов, мультимедиа-система с семидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также кондиционер и круиз-контроль.
Электромотор на Zoe Van развивает 107 л.с. — 135-сильной версии, как у
В Великобритании Zoe Van стоит минимум 25 180 фунтов.
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Из электрического хэтчбека Renault Zoe сделали двухместный развозной фургон? который пока доступен покупателям в Великобритании.
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