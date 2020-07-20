В Воложине открылся туристический информационный и рекреационный центр

Популярностью у турисов Воложин пользуется давно: наполненная тайнами Налибокская пуща, ешибот, дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей, серебристые нити быстротечной Березины. Все это благодаря проекту «Воложин без барьеров» могут теперь увидеть и гости особенные: люди с инвалидностью, родители с маленькими детьми, пенсионеры, сообщает МЛЫН.ВY.

— Минская область одна из первых обратила внимание на досуг людей с ограниченными возможностями, вовлекая их в активную жизнь и социализацию, в том числе и через туризм, — говорит председатель центрального правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко. — В рамках проекта «Воложин без барьеров», который стал первым национальным опытом адаптации района для людей с инвалидностью, элементы безбарьерной среды были созданы на 19 наиболее значимых объектах, среди которых учреждения здравоохранения, культуры и образования, здания органов государственного управления и самоуправления, предприятий связи и общественного питания.

Проект длился с сентября 2015 года по июль 2020-го. А заключительным его аккордом стало торжественное открытие туристического информационного и рекреационного центра в Воложине 17 июля.

Гостями мероприятия стали заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, глава делегации Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Семенчук и многие другие.

Для всех присутствующих организовали ознакомительную экскурсию по центру, а также посещение экологической тропы «Белокорец», адаптированной для людей с инвалидностью.

— Создана она в виде восьмерки, имеет протяженность в 1300 метров, — рассказывает директор Территориального центра социального обслуживания населения Воложинского района Галина Рай. — Все установленные на тропе объекты — из экологически чистых материалов, которые не оказывают отрицательного эффекта на местную флору и фауну.

Здесь есть девять интерактивных стендов, шесть тактильных карт тропы для незрячих и слабовидящих людей, три доступные беседки и биотуалеты. Для того, чтобы туристы могли отдохнуть, установлены скамейки. Есть и фигуры животных из дерева.

Прогулка по лесу, благодаря необычным интерактивным стендам, легко превращается в познавательную экотуристическую. Здесь можно узнать, как правильно зарядиться энергией леса, познакомиться с лучшими певцами и пловцами Налибокской пущи, развлечься играми на запоминание, знание следов зверей.

Кроме того, пройдясь по тропе, вы сможете насладиться видами соснового, елового и смешанного леса, полюбоваться одной из самых чистых рек Беларуси, а возможно и окунуться в Ислочи.

Со слов Галины Рай, первая в Беларуси инклюзивная экологическая тропа «Белокорец», которая сделала природу Налибокской пущи для людей с инвалидностью более доступной, была открыта 12 июня 2018 года. За это время по ней прошли и проехали тысячи людей, одновременно отдыхая, любуюсь природой и наслаждаясь чистейшим лесным воздухом.