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«Давай заведем собачку»: парень показал, во что щенок превратил квартиру

20.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Давай заведем собачку»: парень показал, во что щенок превратил квартиру

В сеть попало видео, автор которого показывает последствия жизни со щенком. Ролик опубликовал портал ridus.ru

Перед тем, как завести дома собаку, стоит набраться терпения – маленький щенок может устроить настоящий хаос. Автор размещенного в сети видео показал это на примере своего питомца. 


На кадрах – опрокинутые щенком вазоны и земля на полу. Пользователи сети дали автору видео несколько советов: «Занимайтесь с пёсиком и воспитывайте, вместо того, чтобы лежать на диване, тогда все будет хорошо», «Собачка ведь и правда хорошенькая! Просто ей нужно внимание», «С собакой нужно много гулять и играть, тогда она не будет разносить квартиру».

ФОТО: pixabay

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В сеть попало видео, автор которого показывает последствия жизни со щенком. Ролик опубликовал портал ridus.ru.  Перед тем, как завести дома собаку, стоит набраться...
 
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