Скончался режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

Источник материала: ОНТ

Режиссер Александр Боголюбов скончался в России на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, в котором состоял кинодеятель.

Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, получил образование в Киевском госинституте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Затем он работал постановщиком в творческом объединении «Экран» в студии художественных фильмов.

Кинематографист известен как как один из авторов таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», мультфильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».

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