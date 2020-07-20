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Скончался режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

20.07.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скончался режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

Режиссер Александр Боголюбов скончался в России на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, в котором состоял кинодеятель.

Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года, получил образование в Киевском госинституте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Затем он работал постановщиком в творческом объединении «Экран» в студии художественных фильмов.

Кинематографист известен как как один из авторов таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», мультфильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей».

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Режиссер Александр Боголюбов скончался в России на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, в котором состоял кинодеятель....
 
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